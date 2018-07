Coritiba desbanca rivais e confirma acerto com Alex A diretoria do Coritiba confirmou na noite desta quarta-feira a contratação do meia Alex, cobiçado por Palmeiras e Cruzeiro. O acerto foi anunciado através do telão do Estádio Couto Pereira no intervalo da partida contra o Náutico, pela 31ª rodada do Brasileirão.