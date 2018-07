Coritiba descarta saída de Alex em 2014 e frustra sonho do Palmeiras

CURITIBA - O presidente do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, disse que não pensa na possibilidade de abrir mão do meia Alex na próxima temporada. Pretendido pelo Palmeiras, o jogador já admitiu publicamente ter ficado insatisfeito com algumas declarações do dirigente, mas o mandatário do clube paranaense acredita que isso não será problema para continuar com o veterano astro de 36 anos.

"Este assunto está superado, o Alex é do Coritiba. Como posso brigar com quem é meu ídolo? O Alex é meu ídolo como jogador e pessoa. Tenho um carinho imenso por ele. O Alex é forte, e sempre foi assim. Um menino que tem uma posição a respeito de uma série de assuntos no futebol. Tenho um respeito muito grande por ele, como presidente", disse Vilson Ribeiro de Andrade, em entrevista à "Rádio Transamérica" do Paraná.

O dirigente explicou que ainda não conseguiu se reunir com Alex desde o final do Brasileirão, mas que isso deve acontecer nos próximos dias. "Ainda vamos conversar", prometeu Vilson Ribeiro de Andrade. Alex continua em férias, viajando com a família, e já avisou que vai decidir o seu futuro só quando voltar. Ele tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2014, mas Palmeiras e Flamengo sonham com sua contratação. O técnico Gilson Kleina, inclusive, é padrinho de casamento do jogador, e isso poderia facilitar um acerto com os palmeirenses, caso ele realmente deixe o Coritiba.