Coritiba diz que testes dos jogadores deram negativo para a covid-19

O Coritiba deu uma boa notícia aos jogadores e membros da comissão técnica que realizaram testes para o novo coronavírus na última terça-feira. Todos os resultados deram negativos.

"O Coritiba Foot Ball Club informa que os resultados dos exames da covid-19 realizados em seus atletas e membros da comissão técnica, na terça feira (19), não apontaram casos positivos da doença", comunicou o clube em nota oficial.

Ao todo, foram realizados 50 testes no Centro de Treinamento da Graciosa. O clube ainda vai realizar exames em outros funcionários do clube e também no técnico Eduardo Barroca, que não participou da primeira etapa porque ainda está no Rio de Janeiro.

Tudo isso faz parte da preparação para quando as atividades presenciais forem liberadas. De acordo com o protocolo enviado para a Secretaria de Saúde do Estado, os jogadores seriam divididos em grupos e em horários diferentes.