Coritiba e Bahia disputam atacante Alecsandro, do Palmeiras

Coritiba e Bahia estão interessados no atacante Alecsandro, do Palmeiras. Os dois clubes procuraram o jogador e querem fechar a contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro. O atleta de 36 anos é atualmente reserva na equipe paulista e neste ano participou de oito partidas, com nenhum gol marcado.

O primeiro clube a procurar o jogador foi o Bahia, disposto a procurar um substituto para Hernane, machucado. A negociação começou há cerca de duas semanas. O Coritiba entrou na disputa depois, já nos últimos dias. Coincidentemente, o pai de Alecsandro, o ex-atacante Lela, é ídolo no time paranaense, onde foi campeão brasileiro, em 1985.

Alecsandro tem sido reserva no time do técnico Eduardo Baptista. As contratações de Borja e Willian, no começo deste ano, aumentaram a concorrência no setor ofensivo. Outra opção para a posição, o paraguaio Lucas Barrios, pediu para deixar o clube em fevereiro e acertou com o Grêmio. Alecsandro está no Palmeiras desde 2015 e tem 14 gols marcados em 62 jogos pela equipe.

O jogador está em Cochabamba, na Bolívia, onde participa nesta quarta-feira da partida contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores. O atacante vai ficar no banco de reservas.