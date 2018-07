Coritiba e Bahia ficam no empate em jogo tenso pelo Brasileirão

Duas das principais surpresas neste início de Campeonato Brasileiro, Coritiba e Bahia não estavam em uma tarde inspirada nesta quinta-feira e ficaram no empate sem gols. O duelo realizado no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e válido pela sétima rodada foi bastante nervoso, com muitas discussões e uma expulsão para cada lado.

No segundo tempo, antes de uma cobrança de escanteio, o atacante Kléber acertou o rosto de Edson com uma cusparada e os dois foram expulsos pelo árbitro mato-grossense Wagner Reway. O atacante do Coritiba já havia protagonizado outros lances violentos ao longo do confronto.

Invicto há cinco jogos, o Coritiba chegou ao segundo empate seguido e é o terceiro colocado, com 14 pontos, quatro a mais do que o Bahia, em sexto. Os dois times continuam na zona de classificação para a Libertadores de 2018, mas os baianos ainda podem ser ultrapassados pelo Fluminense, que enfrenta o Grêmio nesta noite no Maracanã.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com os dois times criando boas oportunidades. Aos 21 minutos, Edigar Júnio cruzou e Mendoza só não marcou porque Wilson se esticou todo para cortar. Depois, o Coritiba respondeu duas vezes com Henrique Almeida. Na primeira, a bola passou rente à trave em chute de fora da área, depois, mesmo com o gol aberto, ele mandou por cima.

Diferentemente do primeiro tempo, que foi bastante movimentado e cheio de oportunidades, a etapa final teve poucos lances de emoção. Mendoza quase abriu o placar em chute colocado, enquanto Henrique Almeida fez Jean espalmar ao tentar cruzamento.

A partida era nervosa e Kléber foi expulso ao cuspir na cara de Edson, que também recebeu o cartão vermelho. Nos acréscimos, Zé Rafael parou em Wilson após chute colocado e Jean salvou o Bahia no que seria gol contra de Eduardo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela oitava rodada. O Coritiba recebe o líder Corinthians, às 11 horas, no Couto Pereira. Já o Bahia enfrenta o Palmeiras, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 BAHIA

CORITIBA - Wilson; Dodô, Márcio, Werley e Thiago Carleto; Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real (Iago); Rildo (Thomas Bastos), Henrique Almeida (Alecsandro) e Kléber. Técnico: Pachequinho.

BAHIA - Jean; Eduardo, Tiago (Becão), Lucas Fonseca e Matheus Reis; Edson, Renê Júnior, Zé Rafael e Allione (Juninho); Mendoza e Edigar Júnio (Vinícius). Técnico: Jorginho.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Tiago Real (Coritiba); Renê Júnior, Juninho, Zé Rafael e Allione (Bahia).

CARTÕES VERMELHO - Kléber (Coritiba); Edson (Bahia).

RENDA - R$ 446.835,00.

PÚBLICO - 19.534 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).