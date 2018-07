Coritiba e Bahia são surpreendidos no primeiro jogo da final em seus Estados

Na cidade de Ponta Grossa (PR), o Operário marcou duas vezes no primeiro tempo para derrotar o Coritiba. Peixoto, aos 31, e Joelson, aos 40 minutos, deixou a equipe do interior com grande vantagem para a partida da volta no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no próximo domingo.

Pior que o Coritiba fez o Bahia. Na cidade de Vitória da Conquista (BA), o time tricolor foi derrotado pelo Vitória da Conquista por 3 a 0. Os gols do clube mandante foram todos no segundo tempo - Fausto, aos 2, Diego Aragão, aos 22, e André Beleza, aos 28 minutos. A volta será no domingo que vem, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Dos favoritos, quem está muito perto do título é o Goiás. Em Aparecida de Goiânia (GO), o time esmeraldino derrotou o Aparecidense por 2 a 0. Os dois gols foram marcados pelo meia Felipe Menezes - o primeiro em cobrança de pênalti, logo no primeiro minuto de jogo, e o segundo, aos 4 do segundo tempo. A partida de volta, no domingo que vem, acontecerá no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

No Ceará, o Fortaleza ganhou do Ceará por 2 a 1 no primeiro clássico decisivo do Estadual, na Arena Castelão, em Fortaleza, e leva vantagem para o duelo da volta, no próximo domingo, no mesmo local. Genilson, aos 15, e Éverton, aos 36 minutos do primeiro tempo, abriram dois gols de diferença para o time tricolor, mas o rival só teve forças para descontar com Magno Alves pouco antes do intervalo, aos 44.

Por fim, no Campeonato Catarinense, Figueirense e Joinville ficaram no empate sem gols na primeira partida da decisão, realizado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, na Arena Joinville, em Joinville (SC).

SANTA CRUZ NA FINAL - O Campeonato Pernambucano teve neste domingo a definição de seus finalistas. O Santa Cruz confirmou o favoritismo contra o Central e, mesmo em Caruaru, venceu por 2 a 0 para avançar à decisão. Na ida, no estádio do Arruda, no Recife, havia goleado por 4 a 0.

O seu rival será o surpreendente Salgueiro, que eliminou o Sport com o empate por 1 a 1 no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. No primeiro jogo, no sertão pernambucano, o clube do interior havia ganhado por 2 a 0. Os jogos decisivos acontecerão nesta quarta-feira, em Salgueiro (PE), e no domingo, no Recife.