Coritiba é campeão da Série B do Brasileirão; Santo André e Ipatinga caem

SÃO PAULO - O Coritiba é o campeão do Campeonato Brasileiro da Série B de 2010. Mesmo com o empate, por 2 a 2, com o Icasa, o time paranaense acabou beneficiado pela derrota do Bahia contra o Santo André por 2 a 1. Por outro lado, o time paulista, mesmo com o resultado heroico, está rebaixado ao lado do Ipatinga. O América-MG bateu o Sport, por 2 a 1, e disputará a última vaga à elite com a Portuguesa, que superou o Ipatinga também por 2 a 1.

No jogo mais aguardado da rodada, o Coritiba empatou com o Icasa por 2 a 2, em Juazeiro do Norte (CE). Mesmo com o placar, o time paranaense garantiu o título da competição. Isso porque aumentou a diferença para seis pontos, 71 a 65, para o Bahia, que acabou derrotado pelo Santo André, em Salvador.

O América-MG, por sua vez, deu um passo importante na luta pela última vaga do acesso - as outras são do Coritiba, Bahia e Figueirense. O time venceu o Sport por 2 a 1, em Sete Lagoas (MG), eliminando os pernambucanos da briga. Os mineiros chegaram aos 62 pontos, em quarto lugar, contra 56 dos visitantes, que seguem em sexto. A briga agora será contra a Portuguesa, que superou o Ipatinga, em São Paulo, e chegou aos 59 pontos.

Na luta contra o descenso, dois times já caíram para a Série C: Santo André e Ipatinga. O paulista, que possui 40 pontos, não pode mais passar o Vila Nova, primeiro clube fora da zona da morte, que tem 43 pontos e duas vitórias a mais: 12 a 10. Os goianos foram goleados pelo Náutico por 4 a 1, no Recife. Resultado que livrou o time da casa da queda, já que chegou aos 48 pontos, na 12.ª posição.

O Ipatinga, com 40 pontos, em 19.º lugar, poderia chegar aos 43 pontos desde que vença, na última rodada, o Icasa, em Minas Gerais. Mas está rebaixado por conta do confronto direto entre o América-RN, com 41 pontos, contra o Brasiliense, com 43, em Natal.

As últimas duas vagas à Série C de 2011 serão disputados por Vila Nova, Guaratinguetá, Brasiliense e América-RN. O clube do Vale do Paraíba chegou aos 44 pontos, na 15.ª posição, ao empatar com o Figueirense por 2 a 2, em Bragança Paulista. O duelo não foi em Guaratinguetá por problemas com os refletores no estádio local. Os catarinenses, garantidos na elite, estão em terceiro, com 64 pontos.

O Brasiliense ganhou um fôlego extra ao bater a Ponte Preta por 2 a 1, em Taguatinga. O clube do Distrito Federal é o 17.º colocado, com 43 pontos. Perde do Vila Nova no número de vitórias: 12 a 11. Por fim, o América-RN segue com chances de escapar após bater o ASA por 2 a 1, em Arapiraca (AL). O time potiguar chegou aos 41 pontos, na 18.ª posição, deixando para trás o Ipatinga.