Coritiba e Figueirense empatam e seguem ameaçados no Brasileirão

O Coritiba tentou, mas não conseguiu comemorar seus 107 anos de fundação como gostaria. O time apenas empatou por 0 a 0 com o Figueirense, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, um resultado que foi ruim para as duas equipes. Com a igualdade, o Coritiba chegou aos 37 pontos, próximo da zona de rebaixamento, onde já está o Figueirense, com 32, apenas na 18ª posição.

Em casa, o Coritiba iniciou a partida pressionando o time catarinense, mas a maior posse de bola não se traduzia em jogadas perigosas. A primeira chance surgiu com Josa, do Figueirense, aos seis minutos, ao acertar o travessão em um cabeceio após cruzamento de Ayrton.

Por causa da forte marcação de ambas as equipes, o jogo passou a ficar mais truncado. Aos 33 minutos, porém, Juninho desperdiçou ótima chance ao cabecear sozinho, na linha da pequena área para o meio do gol.

O Figueirense abusava das jogadas aéreas e com 40 minutos já havia conquistado cinco escanteios. Mas no final da primeira etapa foi o Coritiba que quase marcou, aos 42, quando Iago chutou fraco nas mãos de Gatito sem marcação, e aos 44, quando Juan fez uma assistência para Juninho que novamente sem marcação, dentro da área, chutou nas mãos do goleiro.

Na segunda etapa, o Figueirense tentou melhorar seu ataque, com Elmer na vaga do pouco eficiente Lins. Já Carpegiani trocou Kazim por Vinícius na tentativa de abrir mais o jogo pelo lado esquerdo.

A estratégia deu certo e a equipe paranaense começou a levar mais perigo por aquele lado. Aos 30 minutos, Leandro encontrou espaço e depois de um drible em Ayrton, chutou, exigindo difícil defesa de Gatito.

O Coritiba manteve a pressão, mas a defesa catarinense, bem postada, neutralizava as jogadas. Já nos acréscimos, o Coritiba marcou um gol com Iago, mas o árbitro anulou alegando falta de Leandro em cima do goleiro do Figueirense.

Após o empate, o Coritiba volta a jogar no próximo domingo, em clássico contra o Atlético Paranaense no Durival de Brito. No mesmo dia, o Figueirense vai receber o Palmeiras no Orlando Scarpelli.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 0 FIGUEIRENSE

CORITIBA - Wilson; Benítez (Cézar González), Luccas Claro, Nery Bareiro (Wallison Maia) e Juninho; João Paulo, Juan e Raphael Veiga; Iago, Leandro e Kazim (Vinícius). Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Marquinhos, Werley e Marquinhos Pedroso; Renato (Ferrugem), Josa, Dodô (Elvis) e Éverton Santos; Lins (Ermel) e Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

CARTÕES AMARELOS - Wallison Maia, Cézar González, Benítez, Renato, Dodô, Nery Bareiro e Marquinhos

RENDA - R$ 211.345.

PÚBLICO - 12.085 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).