Coritiba e Santa Cruz largam com derrotas nas oitavas da Sul-Americana

Coritiba e Santa Cruz largaram com derrotas, na noite desta quarta-feira, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time paranaense perdeu em casa, por 2 a 1, para o Belgrano, da Argentina, enquanto o time nordestino foi até a Colômbia e perdeu por 2 a 0 para o Independiente de Medellín. Agora terão que reagir no segundo jogo.

No estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), o Coritiba ainda se esquentava quando sofreu o primeiro gol, aos três minutos, marcado por Bieler. Ele mesmo fez o segundo gol, aos cinco minutos do segundo tempo. Leandro diminuiu, de pênalti, aos 30 minutos.

O jogo de volta será disputado em solo argentino na próxima quarta-feira, às 21h45. O time brasileiro precisa vencer por 2 a 1 para decidir a vaga nos pênaltis ou ganhar por 3 a 1 para ir direto às quartas de finais pelo critério de gols fora. Uma vitória por apenas 1 a 0 é favorável aos argentinos.

QUEDA EM MEDELLÍN

O Santa Cruz foi totalmente dominado pelo Independiente no estádio Atanasio Girardot e volta para casa com prejuízo, porque perdeu por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por Hérnan Hechelar, aos 38 minutos do primeiro tempo, e o segundo, por Cortés, aos 42 minutos da etapa final.

A volta também vai acontecer na quarta-feira, às 21h45, no estádio do Arruda, em Recife (PE). O time pernambucano vai ter que ganhar por 2 a 0 para levar o confronto para os pênaltis ou vencer por 3 a 0.