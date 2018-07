Coritiba elimina Vitória e é o 1º time brasileiro nas oitavas da Sul-Americana

O Coritiba recebeu o Vitória na tarde desta quarta-feira no estádio Couto Pereira pelo jogo de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana e conseguiu vencer pelo placar de 1 a 0, com gol já na reta final do jogo. Após a derrota por 2 a 1 na partida de ida, o Coritiba se classifica porque marcou um gol na casa do adversário.

Com a vitória, o Coritiba é o segundo clube a se garantir nas oitavas da Sul-Americana, já que o Santa Fe-COL se classificou automaticamente. Na próxima fase, o time paranaense enfrentará um rival argentino, que sairá do vencedor do confronto entre Estudiantes-ARG e Belgrano-ARG. Na ida, o Estudiantes venceu por 1 a 0.

A partida disputada no Couto Pereira começou movimentada, com chances para os dois lados. Mas, com o passar do tempo, o Coritiba foi crescendo no jogo e criando as melhores chances, enquanto o Vitória ficava mais no campo de defesa. Com algumas boas defesas de ambos os goleiros, a partida foi para o intervalo sem gols.

No segundo tempo, o Coritiba continuou dominando as ações do jogo, mas esbarrou durante boa parte da etapa na marcação do Vitória. Até que, aos 35 minutos, Iago arriscou chute de três dedos da entrada da área e acertou o canto do gol de Fernando Miguel, anotando o último gol da partida e garantindo a classificação do Coritiba.