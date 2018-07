Coritiba empata com Icasa e confirma título de campeão da Série B

Veja também:

Coritiba é campeão da Série B do Brasileirão; Santo André e Ipatinga caem

Com 71 pontos, o Coritiba tem vantagem de seis pontos sobre o Bahia, faltando somente uma rodada a ser disputada. Dessa forma, a equipe paranaense garantiu seu segundo título da Segunda Divisão - também venceu em 2007. A festa, porém, será somente na última rodada, quando o Coxa vai encarar o Guaratinguetá, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O Icasa, que já não corria riscos de rebaixamento, conquistou apenas mais um ponto na Série B. Com 48, ocupa o 13.º lugar e segue no meio da tabela, já de olho na próxima temporada. Na última rodada, a equipe enfrentará o Ipatinga, fora de casa.

Coritiba e Icasa fizeram um bom e movimentado primeiro tempo. O time da casa abriu o placar aos 12 minutos, com Júnior Xuxa, mas o lance foi anulado por falta do meio-campista. Indignado, o mesmo Xuxa colocou o Icasa em vantagem aos 19 minutos, em bela cobrança de falta. O empate do Coritiba aconteceu somente aos 43 minutos do primeiro tempo. Marcos Aurélio passou por três e bateu forte.

No segundo tempo, apenas um time jogou: o Icasa. Aos 27 minutos, Assisinho avançou pelo meio e lançou Leozinho, que tocou na saída do goleiro Edson Bastos e parecia confirmar a vitória. No entanto, o Coritiba evitou a derrota ao arrancar o empate, desta vez com Geraldo, aos 42 minutos.

ICASA - 2 - Marcelo Pitol; Thiago, Luiz Gustavo e Marcelo Mineiro; Marcos Vinícius, Paulo Foiani (Panda), Guto, Júnior Xuxa (Michel) e Carlinhos; André Neles (Leozinho) e Assisinho. Técnico: Flávio Araújo.

CORITIBA - 2 - Edson Bastos; Ângelo (Lelê), Jeci (Dudu), Cleiton e Lucas Mendes; Leandro Donizete, William, Tcheco (Geraldo) e Rafinha; Marcos Aurélio e Leonardo. Técnico: Ney Franco.

Gols - Júnior Xuxa, aos 19, e Marcos Aurélio, aos 43 minutos do primeiro tempo. Leozinho, aos 27, e Geraldo, aos 42 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Luiz Gustavo, Thiago, Marcos Vinicius, Guto, Cleiton, Leonardo, Marcos Aurélio, Rafinha; Árbitro - Claudio Mercante (PE); Renda e público - Não divulgados; Local - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).