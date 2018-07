Coritiba empata com o Grêmio e volta à zona da degola

O Coritiba pagou caro pelo recuo de sua equipe na segunda etapa e não resistiu à pressão do Grêmio, que arrancou um empate por 1 a 1 no final da partida, neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi negativo para o time da casa, que foi ultrapassado pelo Vitória (34 contra 33 pontos) e voltou para a zona de rebaixamento. O clube gaúcho se aproximou do G4 e está em sexto lugar com 51 pontos.

Com o ânimo renovado pela vitória durante a semana que o tirou da zona de rebaixamento, o Coritiba queria mais três pontos para respirar na competição. O time, porém, fazia poucas jogadas pelo seu meio de campo, mas ainda assim, aos 27 minutos, Norberto acertou um chute forte, que exigiu defesa parcial de Marcelo Grohe.

No minuto seguinte foi a vez de Alex cabecear no ângulo e exigir nova defesa de Marcelo Grohe. No escanteio, aos 31, Robinho cruzou e Leandro Almeida subiu mais que a zaga e abriu o placar. Na saída para o vestiário, o meia Alex alertou. "Não dá para ficar só atrás, quanto mais distante do nosso gol a bola estiver, melhor", analisou.

As palavras de Alex de nada adiantaram. O time continuava a fazer ligação direta de sua defesa para o ataque e o Grêmio foi aumentando a pressão. A equipe gaúcha ainda mandou uma bola no travessão com uma cabeçada de Lucas Coelho, aos 34 minutos.

No final da partida, aos 39 minutos, Ramiro subiu pela direita e cruzou para o desvio de Riveros para o gol de Vanderlei. Já nos acréscimos, aos 48, porém, Robinho desperdiçou a bola mais fácil do jogo ao chutar para fora com o goleiro batido e sem marcação.

Riveros lamentou o empate. "Importante o gol, mas não era como queríamos. Afinal é um ponto que tomara ao final do campeonato sirva", disse. O meia Robinho justificou a postura defensiva da equipe paranaense. "Difícil jogar contra um grande time e por isso precisamos nos defender também", comentou.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 1 GRÊMIO

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Sergio Manoel (Dudu), Rosinei, Robinho e Alex (Hélder); Zé Eduardo (Élber) e Joel. Técnico: Marquinhos Santos.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Geromel, Bressan e Zé Roberto; Ramiro, Matheus Biteco (Alan Ruiz), Riveros e Erik (Lucas Coelho); Dudu (Nicolas Careca) e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Leandro Almeida, aos 31 minutos do primeiro tempo; Riveros, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Norberto e Robinho (Coritiba); Riveros, Alan Ruiz, Zé Roberto, Lucas Coelho e Matheus Biteco (Grêmio).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

RENDA - R$ 287.116,50.

PÚBLICO - 13.039 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).