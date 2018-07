Coritiba empata com o Internacional e continua na zona de rebaixamento

CURITIBA - Mesmo fazendo uma partida em que manteve o domínio do jogo durante todo o tempo, o Coritiba completou a sua sexta partida sem vencer ao empatar por 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time paranaense com quatro pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, enquanto que o clube gaúcho chegou aos 12 entre os primeiros colocados.

O Coritiba precisava da vitória para deixar a zona de descenso e tomou a iniciativa da partida. O Internacional, desfalcado de seis titulares, entre eles o meia argentino D'Alessandro, ficava mais cauteloso e esperava os paranaenses em seu campo.

O JOGO

Apesar da maior posse de bola, porém, o Coritiba mostrava falta de pontaria e chegou a desperdiçar três chances seguidas; em uma delas, aos 16 minutos, Zé Eduardo perdeu um gol inacreditável ao chutar para fora, dentro da pequena área, com o goleiro Dida batido na jogada.

O excesso de erros nas finalizações custou caro ao Coritiba. Aos 21 minutos, Alan Patrick arriscou um chute de longe e a bola, fraca, foi desviada por Wellington Paulista e tirou o goleiro Vanderlei na jogada para abrir o placar.

O gol deixou o Internacional mais forte na defesa e as jogadas de contra-ataque começaram a surgir. Aos 42 minutos, Valdívia lançou Otávio, que driblou Leandro Almeida e sem marcação alguma chutou por cima.

No segundo tempo, o Coritiba, com Keirrison no lugar de Zé Eduardo, começou com o mesmo volume de jogo, sufocando o Internacional desde o primeiro minuto, com chute perigoso de Victor Ferraz à direita de Dida. Ainda nos primeiro minutos, Celso Roth trocou Roni por Geraldo para tentar as jogadas pelas laterais, mas ainda assim, o time gaúcho se manteve fechado e segurou a pressão.

Aos 28 minutos, no entanto, Carlinhos arriscou um chute de longe que o goleiro Dida espalmou e, em um lance polêmico, Keirrison caiu ao disputar bola com Dida. Com o pênalti marcado, Alex cobrou com perfeição aos 30 e empatou a partida. A partir daí, o time da casa continuou pressionando, mas não conseguiu furar o bloqueio gaúcho e completou a sua sexta partida sem vitória.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 1 INTERNACIONAL

CORITIBA - Vanderlei; Victor Feraz, Welinton, Leandro Almeida e Carlinhos; Baraka, Chico, Norberto (Jajá) e Alex; Roni (Geraldo) e Zé Eduardo (Keirrison). Técnico: Celso Roth.

INTERNACIONAL - Dida; Diogo, Índio (Alan Costa), Ernando e Fabrício; Welington, Ygor, Alex (Jair) e Allan Patrick (Valdívia); Wellington Paulista e Otávio. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Wellington Paulista, aos 21 minutos do primeiro tempo; Alex (pênalti), aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Baraka e Alex (Coritiba); Dida, Wellington Paulista, Otávio e Índio (Internacional).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).