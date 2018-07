Coritiba empata em casa; Chapecoense perde na Colômbia nas quartas da Sul-Americana

Os dois últimos representantes brasileiros na Copa Sul-Americana largaram, nesta quarta-feira, com o pé esquerdo nas quartas de finais. Mesmo no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba empatou por 1 a 1 com o Atlético Nacional, atual campeão da Copa Libertadores. A Chapecoense perdeu fora, pela contagem mínima, para o Junior Barranquilla, na Colômbia. Os jogos de volta acontecem na próxima quarta para definir os semifinalistas.

O Coritiba sofreu o gol muito cedo, logo aos 13 minutos, marcado por Borja. Depois correu atrás do prejuízo e só empatou aos 40 minutos do segundo tempo com Iago. A missão ficou mais difícil porque vai decidir a vaga na Colômbia, precisando vencer por 1 a 0. Se empatar, de novo, por 1 a 1, a vaga vai ser definida nas penalidades máximas, como aconteceu na fase anterior. Eliminou o Belgrano, na Argentina.

A Chapecoense esperava segurar, pelo menos, o empate com o Junior, na cidade de Barranquilla. Mas perdeu por 1 a 0 - gol anotado por Escalante, aos 37 minutos do primeiro tempo. A situação é melhor do que o Coritiba porque o time catarinense fará a volta em casa, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Precisa vencer por 1 a 0 para levar a definição para os pênaltis ou ganhar por dois ou mais gols de diferença. O gol fora vale como critério de desempate.

Esta rodada foi aberta na última terça-feira com o empate sem gols entre Independiente Medellín e Cerro Porteño, na Colômbia. A volta será disputada no Paraguai na próxima terça. O último jogo de ida acontece nesta quinta, na Argentina, entre San Lorenzo e Palestino, do Chile. O jogo começa às 22 horas (Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.