Coritiba empata sem gols com o Paraná em casa

O Coritiba perdeu os 100% de aproveitamento jogando no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, empatou por 0 a 0 com o rival Paraná, mas segue na liderança isolada da tabela.

Veja também:

Bahia goleia o ASA por 5 a 1 e festeja de olho no acesso

Sport e Náutico empatam por 1 a 1 em duelo equilibrado

Portuguesa leva virada do América-RN no Canindé

O time da casa, que vinha de cinco vitórias seguidas no Couto Pereira, chegou aos 60 pontos, cada vez mais perto do acesso à Série A. O Paraná, por sua vez, completou seu quinto jogo sem derrota - três vitórias e dois empates. A equipe soma 43 pontos, na parte intermediária da tabela.

Empurrado pela torcida, o Coritiba dominou o primeiro tempo, sem sobressaltos. Apresentou maior posse de bola no campo de ataque, criou muitas oportunidades, principalmente em escanteios, mas praticamente não finalizavam ao gol.

O Paraná entrou em campo com uma proposta visivelmente defensiva e só subia ao ataque nas oportunidades de contragolpe, mas não teve competência para criar uma chance real de gol. Nos minutos finais, os visitantes se mostraram satisfeitos com o resultado e evitaram se arriscar no ataque.

Na próxima rodada, o Coritiba vai voltar a campo no sábado, às 17 horas, fora de casa, contra o São Caetano. O Paraná vai jogar contra o Bahia, na sexta-feira, às 21 horas, em Curitiba.

CORITIBA - 0 - Edson Bastos; Cleiton, Pereira (Lucas Mendes) e Jeci; Fabinho Capixaba (Marcos Aurélio), Leandro Donizete, Léo Gago, Rafinha e Triguinho (Tcheco); Enrico e Leonardo. Técnico: Ney Franco.

PARANÁ - 0 - Juninho; Alessandro Lopes, Irineu e Luiz Henrique; Murilo, Luiz Camargo, Edimar, Wanderson (André) e Henrique (Kelvin); Rodrigo Pimpão e Willian (Somália). Técnico: Roberto Cavalo.

Cartões amarelos - Pereira, Cleiton (Coritiba); Henrique, Edimar e Juninho (Paraná); Cartão vermelho - Rodrigo Pimpão (Paraná); Árbitro - Paulo César Oliveira (SP); Renda - R$ 364.385,00.; Público - 20.731 pagantes; Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).