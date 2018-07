Coritiba encara partida decisiva contra o Goiás para fugir da zona da degola A quatro jogos do final do Campeonato Brasileiro, o Coritiba tem uma decisão para se livrar da zona de rebaixamento. Visita nesta quarta-feira, às 19h30, o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 35.ª rodada.