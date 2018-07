Coritiba encara Vitória e torcida quer saída de técnico Celso Roth

Após amargar mais uma derrota dentro de casa, para o Flamengo no final de semana, a torcida do Coritiba protestou nesta terça-feira, em frente ao Centro de Treinamento da Graciosa, para exigir a demissão do técnico Celso Roth, apontado pela maioria como um dos responsáveis pelo clube estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos. O Coritiba enfrenta o Vitória, nesta quarta, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 16.ª rodada.

Sob pressão, Celso Roth deve escalar uma equipe mais ofensiva com Keirrison e Zé Eduardo à frente e no meio Dudu e Zé Rafael devem cuidar da criação. Eles substituem Alex e Robinho, expulso na última partida; respectivamente.

Já o zagueiro Wellinton retorna à sua vaga, após ficar fora da última partida por questões contratuais e deve formar a dupla com Leandro Almeida no lugar de Luccas Claro. Para ele, o time precisa reagir e sair da lanterna. "Nós temos a obrigação de vencer, a torcida está correta em protestar, pois devemos fazer o melhor possível, vencer e deixarmos essa situação incômoda não apenas para o torcedor, mas para todos nós", afirmou.