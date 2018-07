Coritiba enfrenta Náutico para ganhar tranquilidade O Coritiba enfrenta o Náutico nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, para ganhar a posição do rival e afastar definitivamente o fantasma do rebaixamento. Na 12ª colocação com 38 pontos, dois a menos que o time pernambucano, o técnico Marquinhos Santos aposta no entrosamento para conseguir a vitória.