Coritiba enfrenta o Corinthians para encerrar jejum e adiar festa do rival O Coritiba visita o líder Corinthians neste sábado, às 19h30, no estádio Itaquerão, em São Paulo, na tentativa de encerrar um jejum de seis jogos sem vitória e, com isso, sair da zona de rebaixamento. De quebra também pode estragar a festa antecipada do adversário. Se o time alvinegro vencer a partida e o Atlético Mineiro empatar ou perder do Figueirense, no domingo, a equipe do técnico Tite fatura a taça a cinco rodadas do fim.