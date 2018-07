Coritiba enfrenta o Figueirense em casa visando recuperação

O técnico do Coritiba , Celso Roth, teve 46 dias para arrumar a sua equipe para enfrentar o Figueirense , nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro , e iniciar uma recuperação para tirar o clube da zona de rebaixamento. O adversário é o lanterna da competição e, para tentar vencer, Roth entra com duas alterações em relação à equipe que terminou a primeira fase do Brasileirão.

Entre as mudanças está a entrada do atacante Hélber na vaga de Zé Eduardo, que está com problemas musculares, mas que já vinha sendo questionado. Na zaga, Luccas Claro perdeu a vaga para Wellinton. No meio, porém, o time continua dependendo do talento de Alex.

Segundo Celso Roth, a equipe tem condições de vencer, mas precisa estar bem atenta. "Não deixa de ser um jogo complicado. Estudamos o Figueirense e eles estão em uma situação parecida com a nossa. Sabemos que sem a bola precisamos marcar forte e no momento que estivermos com ela, temos que partir para cima", avaliou.

No Figueirense, o técnico Guto Ferreira já definiu o time antes da partida. Foram quatro alterações em relação ao que jogou a primeira etapa do campeonato: saem da equipe titular Leandro Silva, França, Felipe e Everaldo. Eles dão lugar a Luan, Dener, Léo Lisboa e o recém-contratado atacante Pablo. Os desfalques são os meias Giovani Augusto, no departamento médico com dores nas costas, e Felipe, com problemas físicos.

Para o goleiro Tiago Volpi, um dos grandes líderes do elenco, chegou a hora do Figueirense embalar no Brasileirão. "Espero que a gente possa pegar esses mais de 30 dias de trabalho e a vontade de jogar, levar para o campo e fazer um bom jogo".