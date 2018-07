Coritiba enfrenta o Palmeiras e tenta manter o bom momento no Brasileirão

Sem poder contar com o meia Juan, expulso no triunfo por 3 a 2 sobre o Sport, o técnico interino Pachequinho confirmou a escalação da equipe com Felipe Amorim no meio de campo. O meia venezuelano González, que poderia voltar após se recuperar de um entorse, sofreu uma nova lesão no joelho e foi vetado.

A principal novidade na lista é o retorno do zagueiro Rafael Marques, que cumpriu suspensão na última partida. O lateral-direito Ceará e o meio-campista Alan Santos continuam tratamento médico e ainda não foram relacionados.

O triunfo sobre o Sport tirou o Coritiba da zona de rebaixamento. O time paranaense encerrou a sétima rodada na 16.ª colocação com os mesmos sete pontos do Atlético Mineiro, o 17.º. Para não voltar para a degola sem depender de outros resultados, a equipe precisa de um novo triunfo.