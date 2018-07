Coritiba enfrenta o Santos para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão O Coritiba recebe o Santos neste domingo, às 18 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, preocupado em não terminar a 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. O time paranaense é o 16.º colocado com 22 pontos, a um de distância de entrar para o grupo da degola.