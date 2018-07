Coritiba enfrenta Vasco para acabar com risco de queda Ocupando a 14.ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, o Coritiba tem menos de 1% de chances de ser rebaixado para a Série B. Mesmo com a possibilidade remota de queda, o jogo deste sábado contra o Vasco, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, é visto como determinante pelo técnico Marquinhos Santos. A péssima imagem que ficou após a goleada sofrida para o Corinthians (5 a 1), na rodada passada, também pesa sobre a equipe coxa-branca.