Coritiba esquece Copa do Brasil e quer vitória em casa O Coritiba deve usar a partida contra o Atlético Goianiense, neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, para se recuperar das derrotas para Flamengo, pela rodada anterior, e para o São Paulo, no meio da semana, pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil.