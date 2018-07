Coritiba evita euforia e prega foco total para confronto contra o Fluminense

A boa sequência de resultados não ilude o Coritiba para o importante duelo desta quinta-feira contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21 horas, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Invicto há quatro partidas, com três vitórias e um empate, o Coritiba ganhou um importante respiro na luta contra o rebaixamento. Mas, com 38 pontos, a equipe do técnico Marcelo Oliveira sabe que a situação pode se complicar novamente frente a um novo resultado negativo. A ordem, assim, é minimizar a euforia e entrar totalmente concentrado para o duelo no Maracanã.

"Vamos continuar focados, com os pés no chão, porque não conquistamos nada ainda e tem muita coisa para acontecer no campeonato. Esse jogo de quinta-feira pode ser um divisor de águas. Porque com uma vitória lá, coisas boas podem acontecer ainda nesse ano", avaliou o zagueiro Werley. "Agora a gente tem que manter o equilíbrio. Temos que buscar a vitória fora de casa pra se distanciar da zona de rebaixamento cada vez mais", concordou Alan Santos.

Em relação à goleada sobre o Avaí na última rodada, por 4 a 0, o Coritiba deve ter apenas uma mudança: depois de cumprir suspensão, Henrique Almeida retorna ao time e ganha a vaga de Keirrison.