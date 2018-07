Coritiba faz 2 a 0 em casa e tira São Paulo da final da Copa do Brasil

SÃO PAULO - O Coritiba conquistou a vaga na final da Copa do Brasil pela segunda vez consecutiva, na noite desta quarta-feira, ao superar o São Paulo por 2 a 0, diante de sua torcida, no Couto Pereira. Com o resultado, os anfitriões reverteram a derrota de 1 a 0 sofrida no jogo da ida, no Morumbi, e eliminaram o time paulista da competição.

Derrotado pelo Vasco na decisão de 2011, o Coritiba aguarda agora o confronto entre Palmeiras e Grêmio, que brigam pela outra vaga na final. O time paulista está em vantagem no duelo por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, no Olímpico. A partida da volta será disputada nesta quinta-feira, em Barueri.

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no sábado para enfrentar a Portuguesa, no Canindé, pela sexta rodada. O Coritiba vai encarar o Santos, domingo, na Vila Belmiro.

O JOGO

Em desvantagem no confronto, o Coritiba começou no ataque, empurrado pela torcida, na tentativa de pressionar o São Paulo. O primeiro lance de perigo surgiu aos 4 minutos. Ayrton pegou rebote na entrada da área e encheu o pé. A bola passou rente ao travessão.

Mas a pressão não se consolidava. Sem inspiração, os atacantes Roberto e Everton Costa pouco produziam. A responsabilidade, assim, recaía sobre Rafinha, que investia pela esquerda, com habilidade e correria e raros lances efetivos.

Com um ataque mais incisivo, o São Paulo ameaçava mais em suas investidas. Aos 24, Lucas fez fila pela direita e, quase dentro da pequena área, mandou rasteiro para fora. Foi a melhor chance dos visitantes na etapa inicial. Aos 38, Lucas teve nova chance, ao pegar rebote após finalização bloqueada de Luis Fabiano. Mas o jovem atacante mandou para fora.

Enquanto o São Paulo chegava ao ataque em lances isolados, o Coritiba mostrava maior volume de jogo e tinha mais presença no setor ofensivo. Aos 28, o time da casa contou com jogada de bola parada para abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Emerson escorou de cabeça e mandou no canto direito do goleiro Denis.

O Coritiba voltou ainda melhor no segundo tempo. E, depois de um início hesitante, marcou o segundo, com Éverton Ribeiro. Sem marcação dentro da área, o meia aproveitou cruzamento preciso de Roberto e aumentou a vantagem dos anfitriões.

Embalado, o time da casa desperdiçou grande chance de ampliar três minutos depois. Emerson puxou contra-ataque, com quatro jogadores contra apenas dois marcadores do São Paulo, mas errou o lançamento.

Preocupado com o resultado, que eliminava o São Paulo, o técnico Leão resolveu fazer mudanças. Sacou Casemiro e Jadson para as entradas de Maicon e Fernandinho. Na sequência, reforçou o ataque, com Willian José na vaga de Cortez.

Mas a esperada pressão sobre a defesa paranaense não se concretizou. O São Paulo até se mantinha no ataque, porém, sem ameaçar o gol de Vanderlei. Só Luis Fabiano conseguia levar perigo. Ele esteve perto de marcar aos 4, em lance de cobertura, aos 26, em cobrança de falta, defendida por Vanderlei, e aos 42, em chute da entrada da área.

Mais concentrado, o Coritiba superou os sustos e se fechou bem na defesa, garantindo a classificação para a final da Copa do Brasil.

CORITIBA 2 x 0 SÃO PAULO

CORITIBA - Vanderlei; Ayrton, Pereira, Emerson e Lucas Mendes; Willian, Sérgio Manoel, Éverton Ribeiro (Rafael Silva) e Rafinha (Lincoln); Roberto (Gil) e Éverton Costa. Técnico: Marcelo Oliveira.

SÃO PAULO - Denis; Rodrigo Caio, Rhodolfo, Edson Silva, Cortez (Willian José); Denilson, Casemiro (Maicon), Cícero, Jadson (Fernandinho); Lucas e Luis Fabiano. Técnico: Emerson Leão.

GOLS - Emerson, aos 28 minutos do primeiro tempo. Everton Ribeiro, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mendes, Rhodolfo, Casemiro, Lucas, Denilson, Sérgio Manoel, Emerson, Fernandinho.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couro Pereira, em Curitiba.