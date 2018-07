Coritiba faz 3 a 0 no Flamengo e se aproxima das quartas de final

As mudanças que o técnico Vanderlei Luxemburgo fez no Flamengo para a disputa da Copa do Brasil não deram certo, o time sofreu no estádio Couto Pereira e foi derrotado por 3 a 0 pelo Coritiba, nesta quarta-feira. A equipe carioca vai ter uma tarefa complicada para reverter o resultado na partida de volta, na próxima semana, no Maracanã, enquanto os paranaenses encaminharam a vaga às quartas de final.

Para piorar, o Flamengo ainda ganhou outra preocupação. O atacante Eduardo da Silva sofreu uma forte pancada nas costas e corre o risco de desfalcar o time nos próximos compromissos.

Desde o início, o time rubro-negro teve dificuldade para se adaptar ao novo esquema (3-5-2) montado por Luxemburgo, além da ausência de seis titulares poupados para o Brasileiro. Os jogadores de frente, como Nixon e Eduardo da Silva, por vezes recuavam demais para ajudar na marcação e deixavam o setor ofensivo desguarnecido. O responsável pela armação das jogadas, Mugni, errava muitos passes, o que também comprometia a criação do Flamengo.