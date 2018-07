Coritiba faz 3 a 1 no Iraty e recupera liderança O Coritiba venceu o Iraty por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e retomou a liderança do Campeonato Paranaense, com 14 pontos. O Atlético, que no dia anterior tinha vencido o Operário por 3 a 2, voltou à segunda colocação, com um ponto a menos.