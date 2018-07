Coritiba faz 4 no 1º tempo, goleia Grêmio e se afasta da zona do rebaixamento

Nem mesmo o torcedor mais otimista iria imaginar o resultado. Mas o Coritiba, mostrando um futebol inspirado no seu meio-campo, goleou o Grêmio por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols foram marcados ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Coritiba subiu para o provisório 12º, agora com 29 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Grêmio ficou mais longe dos primeiros colocados e segue fora do G4. Com 36 pontos, a equipe gaúcha ocupa o sexto lugar da tabela.

Pressionado pelos resultados dos rivais e próximo da zona de rebaixamento, o Coritiba precisava da vitória nesta quarta e o técnico Paulo César Carpegiani surpreendeu ao colocar Alan Santos e Leandro, no lugar de Kleber, lesionado.

Com estas mudanças, o time mostrou maior determinação em campo desde o apito inicial. E investia principalmente pelo lado esquerdo de Juan, com boa triangulação com Raphael Veiga e Neto Berola. Aos 21 minutos, Juan cobrou uma falta com perfeição e Wallison Maia, que jogava pela direita, cabeceou sem chances para Marcelo.

O gol deixou o time mais confiante dentro de campo e, aos 30 minutos, o atacante Leandro recebeu de Raphael Veiga entre os zagueiros e mandou para as redes.

O técnico Roger Machado resolveu mexer e tirou o volante Ramiro, dando chance ao atacante Pedro Rocha, mas a estratégia não deu certo e ainda deixou o time mais fragilizado no setor de marcação.

O Coritiba aproveitou a oportunidade e logo em seguida, aos 34, Neto Berola deu bom passe para Raphael Veiga, que marcou o terceiro gol. O Grêmio ainda se refazia do gol sofrido quando Neto Berola deixou dois zagueiros para trás, numa bela jogada individual, e finalizou no canto esquerdo de Marcelo Grohe, que foi reserva da seleção brasileira nos últimos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na segunda etapa, Veiga ainda desperdiçou excelente chance para ampliar e a equipe da casa praticamente abdicou de jogar, apenas administrando o resultado. O Grêmio ainda teve chance no último lance, mas Luccas Claro salvou a bola que iria entrar.

Na próxima rodada, o Coritiba visitará a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina, no domingo. No mesmo dia, o Grêmio vai receber o líder Palmeiras, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 4 x 0 GRÊMIO

CORITIBA - Wilson; Wallison Maia, Juninho, Luccas Claro e Juan; Alan Santos, João Paulo, Rahael Veiga (Bernardo) e Neto Berola (Yan); Iago e Leandro (Evandro). Técnico: Paulo César Carpegiani.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Wallace e Marcelo Oliveira; Ramiro (Pedro Rocha), Jailson, Wallace Oliveira e Douglas; Ivan e Henrique Almeida (Kanemann). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Wallison Maia, aos 21, Leandro, aos 30, Raphael Veiga, aos 34, e Neto Berola, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner Machado Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Neto Berola, Iago.

RENDA - R$ 182.140,00.

PÚBLICO - 8.507 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).