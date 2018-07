Coritiba faz 'decisão' para escapar do rebaixamento

O Coritiba vai a Salvador, nesta quarta-feira, e faz um jogo em clima de decisão diante do Vitória, às 21 horas (de Brasília), no estádio Barradão, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para tentar respirar na Série A e não entrar na zona da degola.

Com 37 pontos, um a mais que a Chapecoense, primeira da zona de rebaixamento, o Coritiba deve ter a volta do zagueiro Wellinton na vaga de Leandro Almeida, que cumpre suspensão. No meio de campo, Rosinei ainda permanece no departamento médico e Dudu deve ser o escolhido.

No final de semana, o técnico Marquinhos Santos optou por um esquema com três volantes, que não evitou a derrota para o Flamengo. O goleiro Vanderlei mostra otimismo. "Sabemos que dependemos de nós, precisamos e vamos vencer. Temos jogado bem e perdemos pontos importantes por erros nossos mesmo, mas vamos errar o menos possível", disse.