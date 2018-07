Coritiba faz promoção e aposta no apoio da torcida por reação no Brasileiro

Em situação delicada na temporada e cada vez mais próximo da Série B, o Coritiba vai apostar na força de sua torcida para o difícil duelo deste domingo contra o Grêmio, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe paranaense não vence há oito partidas na competição - cinco derrotas e três empates - e está na penúltima colocação com 28 pontos. Para reverter o cenário, assim, a diretoria fez uma promoção e diminuiu o preço dos ingressos para este domingo, além de tornar gratuita a entrada de mulheres e crianças de até 14 anos, desde que preencham um cadastro no site e imprimam um voucher.

"O torcedor do Coritiba tem nos apoiado muito, tem comparecido no estádio. É um momento de dificuldade em que todos estão tristes. É preciso ter uma união agora. Nós precisamos do Couto lotado para tentar ganhar em casa", avisa o zagueiro Werley. "Nesse jogo de domingo, mulheres e crianças não pagam. Isso ajuda ainda mais", reitera o volante Edinho.

Para o duelo, o técnico Marcelo Oliveira terá o desfalque do lateral-direito Léo, que está suspenso e será substituído por Dodô. Já os atacantes Getterson, Alecsandro e Kleber continuam lesionados, enquanto Jonas retorna e deve ganhar o posto de Edinho. Recuperando-se de contusão, por sua vez, Carleto pode ser substituído por William Matheus.