Coritiba foca marcação coletiva para duelo contra o 'rápido' Palmeiras

O Coritiba promete se concentrar na "marcação coletiva" para o duelo desta segunda-feira contra o Palmeiras, no Pacaembu, em São Paulo, às 20 horas, no complemento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi, ao menos, o que garantiu o técnico Marcelo Oliveira, preocupado com a rapidez do Palmeiras e a pressão de sua torcida. Com o Coritiba somando apenas 27 pontos e precisando vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, ele sabe que o time paranaense não pode dar espaços se quiser cumprir o seu objetivo.

"Equilíbrio, concentração e marcação. O time do Palmeiras é técnico, rápido e bem treinado. Precisamos marcar bem e usar a nossa força. A ideia é ter jogadores técnicos jogando com qualidade e participando da marcação. Se tivermos consciência da marcação coletiva, temos certeza que poderemos brigar pela vitória", avalia o técnico, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras em 2015. "O Palmeiras tem um time forte, um treinador experiente. A torcida empurra muito o time deles."

Para o duelo desta segunda, Marcelo Oliveira não terá os laterais Léo e William Matheus, além do zagueiro Werley, suspensos. Kleber, punido pelo STJD e contundido, e Alecsandro, por questões contratuais, também estão fora. Mas a equipe terá os reforços de Henrique Almeida, João Paulo, Cleber Reis e Anderson, que podem ser titulares.