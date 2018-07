Coritiba freia Cruzeiro, ganha por 1 a 0 e respira na luta contra o rebaixamento

O Coritiba encerrou um longo jejum e respirou na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time paranaense acabou com uma série de nove jogos sem vitória ao derrotar o Cruzeiro por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, na abertura da 29.ª rodada.

O resultado, no entanto, não foi suficiente para tirar o Coritiba da zona de rebaixamento. A equipe subiu para os 31 pontos, mas segue na degola. O Cruzeiro, que vinha de oito jogos sem derrota no Brasileirão, segue com 47 pontos e mantém o quinto lugar.

O jogo começou animado com trocas de finalizações entre as equipes, mas nenhuma clara. O tempo, porém, foi passando e o duelo ficando equilibrado e brigado no meio de campo. O Coritiba bem que tentou usar a velocidade pelos lados para tentar levar algum perigo contra o adversário, mas a defesa cruzeirense acabou levando a melhor na maioria dos lances.

Apesar das dificuldades, o time da casa foi quem abriu o placar, contando com o fogo "amigo" do Cruzeiro. Aos 33 minutos, depois de cobrança de escanteio, Diogo Barbosa tentou fazer o corte após desvio de Cléber Reis e colocou no contrapé do goleiro Fábio, marcando contra. O lateral-esquerdo defendeu o Coritiba na última temporada. Dura coincidência.

De volta ao banco de reservas do Cruzeiro após dois jogos de fora para realizar um tratamento de pele, o técnico Mano Menezes voltou para o segundo tempo com o uruguaio Arrascaeta entre os titulares para tentar dar mais ofensividade ao time celeste. A mudança não surtiu efeito e o duelo ficou morno, com briga pela posse de bola e praticamente nenhuma finalização.

Em meio ao marasmo do duelo, a curiosidade foi a estreia do meia Baumjohann, contratado junto ao Hertha Berlim em julho. De dentro do gramado, o alemão viu o Cruzeiro chegar com perigo aos 33 minutos. Rafinha ficou com a segunda bola depois de cobrança de escanteio e finalizou forte, mas errou o alvo. O Coritiba teve espaço para tentar resolver em contra-ataques, mas o placar persistiu.

Pela 30.ª rodada, o Coritiba volta a campo contra o Vasco, neste sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No domingo, no mesmo horário, o Cruzeiro faz o clássico mineiro contra o Atlético, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 0 CRUZEIRO

CORITIBA - Wilson; Léo, Werley, Cléber Reis e Thiago Carleto; Jonas (Matheus Galdezani), Alan Santos (Edinho), Tiago Real e Rafael Longuine (Baumjohann); Rildo e Henrique Almeida. Técnico: Marcelo Oliveira.

CRUZEIRO - Fábio; Ezequiel, Manoel, Digão e Diogo Barbosa; Hudson (Messidoro), Henrique, Rafinha e Thiago Neves; Élber (Arrascaeta) e Rafael Sóbis (Rafael Marques). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Diogo Barbosa (contra), aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago Real (Coritiba); Ezequiel (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA - R$ 110.235,00.

PÚBLICO - 6.470 pagantes (7.056 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).