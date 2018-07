Coritiba ganha bem, mas continua na zona de rebaixamento

O Coritiba não teve dificuldades para superar a Chapecoense, na noite desta quarta-feira, por 3 A 0, no Estádio Couto Pereira, pela abertura do returno. A vitória, porém, não tira a equipe paranaense da zona do rebaixamento, mas mostra a recuperação do time no Brasileiro depois da chegada do técnico Marquinhos Santos.

O início do Coritiba foi arrasador. O primeiro gol saiu já aos 35 segundos, com Robinho aproveitando uma rebatida da defesa após um chute de Martinuccio. O argentino foi destaque dos paranaenses no jogo.

O próprio Martinuccio marcou o segundo gol já aos 13 minutos. O meia aproveitou o rebote da defesa após uma cobrança de escanteio. Com o 2 x 0 no placar, o Coritiba acomodou-se e apertou a marcação para evitar uma reação da equipe catarinense, que pouco pode fazer para tentar reverter a desvantagem.

No segundo tempo, o Coritiba voltou a pressionar e chegou a criar outras oportunidades para ampliar o marcador. O terceiro gol, porém, só saiu aos 30 minutos. O camaronês Joel saiu do banco para fazer o gol que deu o placar final do jogo.

O Coritiba está provisoriamente no 17.º lugar, com 20 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que está uma posição acima, por ter uma vitória a mais. As duas equipes voltam a campo no sábado. O Coritiba enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 21 horas. A Chapecoense recebe o Sport, na Arena Condá, às 18h30.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 3 x 0 CHAPECOENSE

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Leandro Almeida, Wellington e Carlinhos; Hélder, Rosinei, Robinho e Élber (Douglas); Zé Love (Joel) e Martinuccio (Dudu).

Técnico: Marquinhos Santos.

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano, Douglas Grolli, Jaílton e Henrique Meza; Wanderson (Camilo), Abuda, Dedé e Zezinho (Fabinho Alves); Tiago Luís (Leandro) e Bruno Rangel.

Técnico: Celso Rodrigues.

GOLS - Robinho, a 1 minuto, e Martinuccio, aos 13 minutos do primeiro tempo; Joel, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Devarly Lira do Rosario (ES).

CARTÕES AMARELOS - Martinuccio, Noerberto e Welinton (Coritiba); Camilo (Chapecoense).

RENDA - R$ 95.360,00.

PÚBLICO - 7.238 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).