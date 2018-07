Coritiba goleia concorrente Avaí por 4 a 0 e respira na luta contra rebaixamento

O Coritiba venceu mais um confronto direto e deu um passo importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em uma de suas melhores apresentações até agora, o time paranaense goleou o Avaí por 4 a 0, neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 32.ª rodada.

Esta foi a terceira vitória nas últimas quatro rodadas - além de um empate - do Coritiba, que vencera o Sport por 4 a 3, no Recife, na rodada passada. Com 10 pontos somados em 12 disputados, o time chegou a 38 e abriu três para a Ponte Preta, primeiro clube da degola, que visita o Bahia neste domingo.

O Avaí, por sua vez, continua afundado dentro da zona do rebaixamento. De quebra, aumentou o retrospecto ruim. Nas últimas nove rodadas, venceu apenas uma e acumulou outros quatro empates e quatro derrotas. Com isso, segue com 35 pontos, na 18.ª posição.

O Coritiba contou mais uma vez com atuação inspirada do lateral-esquerdo Thiago Carleto para construir a vitória. Foi ele quem deu o passe para o primeiro gol, aos 17 minutos. Cobrou escanteio da direita e o volante Alan Santos se antecipou na primeira trave para marcar de cabeça.

Os paranaenses ampliaram ainda na primeira etapa. Aos 39 minutos, o atacante Rildo foi derrubado na área pelo lateral-direito Leandro Silva e o árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique assinalou o pênalti. Na cobrança, o goleiro Wilson encheu o pé e balançou as redes.

Com a vitória praticamente garantida nos primeiros 45 minutos, os donos da casa ampliaram aos seis minutos do segundo tempo. Carleto levantou bola da esquerda e o meia Tiago Real subiu com liberdade, na segunda trave, para anotar de cabeça. No final, aos 40, o volante Jonas completou a goleada com um belo chute de fora da área, no ângulo direito do goleiro Douglas Friedrich.

Pela 33.ª rodada, na próxima quinta-feira, às 21 horas, o Coritiba volta a campo para enfrentar o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Avaí encara o Bahia, na quarta, às 19h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 4 x 0 AVAÍ

CORITIBA - Wilson; Léo (Dodô), Werley, Cléber Reis e Thiago Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real e Yan (Rafael Longuine); Rildo (Filigrana) e Keirrison. Técnico: Marcelo Oliveira.

AVAÍ - Douglas Friedrich; Leandro Silva, Betão, Fagner Alemão e Capa; Judson, Pedro Castro e Marquinhos (Juan); Luanzinho (Joel), Júnior Dutra e Romulo (Maurinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Alan Santos, aos 17, e Wilson (pênalti), aos 41 minutos do primeiro tempo; Tiago Real, aos 6, e Jonas, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo (Coritiba); Leandro Silva e Fagner Alemão (Avaí).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA - R$ 411.410,00.

PÚBLICO - 19.221 pagantes (20.068 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).