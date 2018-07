Coritiba goleia e amplia vantagem na ponta da Série B

Veja também:

O Coritiba soma agora 56 pontos, enquanto a equipe mineira estacionou nos 49, ao perder para o Náutico, por 2 a 1, nos Aflitos. O time pernambucano vinha de quatro derrotas consecutivas e busca a reabilitação, na 12.ª colocação.

O Figueirense se manteve em terceiro lugar, com 49 pontos, ao empatar sem gols com o Bragantino, em Florianópolis. Enquanto isso, o Bahia se firmou em quatro lugar, também com 49 pontos, ao empatar com o São Caetano, por 1 a 1, no ABC paulista. Pelos critérios de desempates, o América-MG leva vantagem no número de vitórias sobre os rivais: 15 a 14. O Figueirense supera o Bahia no saldo de gols: 23 a 12.

Estes times estão quatro pontos à frente do quinto colocado, a Ponte Preta. Na briga por posições, quem mais se aproximou foi o time de Campinas. Atingiu os 45 pontos ao vencer o confronto direto com o Sport, por 3 a 1, em casa. O time pernambucano, que perdeu a segunda seguida, segue com 43 pontos, agora em sexto.

Outro clube que subiu foi o Duque de Caxias, agora em sétimo, com 42 pontos, por ter vencido o ameaçado Santo André, por 3 a 2, em São Januário. A Portuguesa, por sua vez, se afastou da briga ao perder para o Icasa, por 3 a 1, em Juazeiro do Norte. A Lusa continua com 40 pontos, em oitavo lugar, seguido do São Caetano, também com 40. O ASA aparece em décimo, com 38 pontos.

Em casa, o Guaratinguetá perdeu para o Paraná, por 2 a 0, permanecendo com 38 pontos, em 11.º. O time paranista chegou aos 36 pontos, em 14.º. O Náutico tem 37 pontos, em 12.º, e o Icasa, com 36 pontos é 13.º.

Na briga contra o rebaixamento, apenas o Ipatinga venceu. Fez 2 a 0 sobre o Vila Nova, no interior de Minas Gerais, em sua terceira vitória seguida. Chegou aos 27 pontos e deixou a lanterna, agora nas mãos do América-RN, com 26. O Santo André é o 17.º, com 29.

O Brasiliense, que não vence há sete jogos, continua com 28 pontos, após perder em casa para o ASA, por 3 a 2. Perto da zona de perigo aparecem o Vila Nova, com 32 pontos, em 16.º, e o Bragantino, com 34 pontos, em 15.º lugar. A próxima rodada começará nesta sexta-feira com dois jogos. Outros oito acontecem no sábado.

Confira os resultados da 28.ª rodada:

Duque de Caxias 3 x 2 Santo André

Icasa 3 x 1 Portuguesa

Ipatinga 2 x 0 Vila Nova

Brasiliense 2 x 3 ASA

Guaratinguetá 0 x 2 Paraná

Coritiba 5 x 1 América-RN

Ponte Preta 3 x 1 Sport

São Caetano 1 x 1 Bahia

Figueirense 0 x 0 Bragantino

Náutico 2 x 1 América-MG