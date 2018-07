Coritiba goleia em casa e deixa América-RN na lanterna

Leonardo, duas vezes, Triguinho, Rafinha e Marcos Aurélio marcaram os gols que deixaram o Coritiba com 56 pontos. O América-RN, que balançou as redes com Vavá, se complicou na luta contra o rebaixamento. A equipe potiguar caiu para a última colocação, com apenas 26 pontos, já que o Ipatinga deixou a lanterna ao vencer o Vila Nova.

Com um time amplamente superior, o líder Coritiba não deu chances ao América-RN. A blitz dos donos da casa começou aos 9 minutos, quando Leonardo aproveitou cruzamento e abriu o placar de peixinho. Triguinho, após bate-rebate, ampliou aos 26. Quatro minutos depois, Leonardo aproveitou cruzamento de Triguinho e encheu o pé para fazer 3 a 0 para o Coritiba.

A segunda etapa começou com uma bola na trave de Rafinha. Mas, logo depois, o jogo caiu de produção. A partida só ganhou em movimentação aos 21 minutos, quando Vavá, que acabara de entrar, aproveitou bobeira da zaga para diminuir para o América: 3 a 1.

O gol não assustou o time da casa. Aos 34, o Coritiba puxou um contra-ataque que começou com o goleiro Edson Bastos. Tcheco encheu o pé e Rodolpho espalmou. No rebote, Rafinha marcou o quarto do Coritiba. Aos 46, Marcos Aurélio fez mais um, após boa jogada de Rafinha. Ao final do jogo, a torcida ainda cantou "Parabéns pra você" em comemoração aos 101 anos do Coritiba.

Coritiba e América-RN voltam a jogar no sábado pela 29.ª rodada. O time paranaense enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, às 16 horas. A equipe potiguar vai encarar o Bragantino, no interior paulista, às 21 horas.

Ficha Técnica:

Coritiba 5 x 1 América-RN

Coritiba - Edson Bastos; Pereira, Jeci e Lucas Mendes (Marcos Aurélio); Fabinho Capixaba, Leandro Donizete (Tcheco), Léo Gago, Rafinha e Triguinho; Enrico (Andrade) e Leonardo. Técnico: Ney Franco.

América-RN - Rodolpho; Richardson (Carlos Alberto), Negretti, Alexandre e Airton; Elielton, Saulo, Esley e Vélber (Ronê Dias); Reinaldo (Vavá) e Marcelo Brás. Técnico: Dado Cavalcanti.

Gols - Leonardo, aos 9 e aos 30, Triguinho, aos 26 minutos do primeiro tempo. Vavá, aos 21, Rafinha, aos 34, e Marcos Aurélio, aos 46 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Negretti e Richardson (América-RN).

Árbitro - Anderson Daronco (RS).

Renda - R$ 296.615,00.

Público - 16.078 pagantes (17.744 no total).

Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).