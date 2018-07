Coritiba goleia o Caxias e fica perto da vaga na Copa do Brasil

CURITIBA - Comprovando a sua excelente performance na temporada, o Coritiba praticamente garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, ao golear o Caxias por 4 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Agora, no jogo de volta, no dia 28 de abril, em Caxias do Sul (RS), o time paranaense pode até perder por três gols de diferença para se classificar.

No único jogo desta quinta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a goleada do Coritiba foi conquistada com muita tranquilidade, com dois gols de Bill, um de Davi e outro de Rafinha. Com isso, o time paranaense ampliou para 24 jogos a sua invencibilidade na temporada, chegando também à sua 19ª vitória consecutiva, incluindo o campeonato estadual e a Copa do Brasil.

Caso consiga confirmar a classificação diante do Caxias, o Coritiba poderá enfrentar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil - o time palmeirense também está perto da vaga, depois de ter vencido o Santo André fora de casa, por 2 a 1, na última quarta-feira.