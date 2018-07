Coritiba joga contra o Cruzeiro para encerrar marcas negativas no Brasileirão

Embora se mantenha na quinta colocação com 15 pontos, o Coritiba não vence há quatro partidas no Brasileirão. Pior: não marcou um único gol nos três últimos confrontos. Ainda assim, o elenco do time paranaense procura minimizar a pressão.

"Quando o Coritiba faz gol, é todo mundo que ganha. Quando erra, erra todo mundo, quando acerta, acerta todo mundo", ponderou o atacante Rildo. "Agora é pensar no Cruzeiro".

Mas, para derrotar o Cruzeiro e acabar com as incômodas sequências, o técnico Pachequinho terá os desfalques do atacante Kleber, suspenso pelo STJD, e do meio-campista Alan Santos, que sentiu um desconforto muscular na derrota para o Grêmio, na última quinta-feira, e foi cortado da delegação. Yan foi relacionado em seu lugar. A posição de titular, no entanto, deve ser ocupada por Edinho ou Tiago Real.