Coritiba joga contra o Náutico com treinador interino O Coritiba ainda não encontrou o substituto para o técnico Marquinhos Santos, demitido na última terça-feira, e vai enfrentar o Náutico neste sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob o comando do interino Marcelo Serrano. Até o início da noite desta sexta-feira o time paranaense não havia oficializado o novo treinador, mas as negociações continuavam com Caio Júnior, o mais cotado, e Adilson Batista.