Coritiba joga contra o Vitória de olho na liderança O Coritiba vai tentar bater o Vitória neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, para recuperar a liderança da competição. Terceiro colocado com 16 pontos, quer vencer e torce por tropeços de Botafogo e Internacional contra Flamengo e Náutico, respectivamente. Para dificultar a situação, porém, o atacante Deivid está fora da partida e vai desfalcar a equipe por três semanas por causa de uma entorse no joelho direito durante o treino.