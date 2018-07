Coritiba joga fora por uma vaga na Copa Libertadores A esperança de ainda conquistar uma das vagas para a Copa Libertadores da América de 2012 motiva o Coritiba na partida desta quinta-feira, às 20h30, contra o Atlético Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). "Sabemos da dificuldade do jogo, provavelmente a torcida do Atlético vai empurrar eles o jogo todo, mas a gente tem que estar ciente que no momento uma vitória é muito importante para a gente continuar sonhando com a Libertadores", disse o lateral-esquerdo Eltinho.