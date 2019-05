Coritiba larga na frente, mas cede empate ao Atlético em Goiânia

O Coritiba largou na frente, mas cedeu o empate ao Atlético Goianiense por 1 a 1 na noite desta sexta-feira, no Estádio Couto Pereira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigão abriu o placar, mas Jonathan deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, ambos os clubes somam quatro pontos. O Coritiba estreou batendo a Ponte Preta pelo placar de 2 a 0, enquanto o Atlético-GO derrotou o São Bento por 3 a 1.

O Coritiba começou o jogo em cima do Atlético-GO e foi logo criando boa chance de gol. Aos 14 minutos, Allan Costa subiu sozinho e parou na grande defesa de Maurício Kozlinski. No lance seguinte, não teve jeito. Após cobrança de escanteio, Rodrigão cabeceou para o fundo das redes, abrindo o marcador em Goiânia.

Após o gol, o Atlético se soltou e foi para o abafa. Mike arriscou de longe, para defesa de Wilson. O goleiro voltou a brilhar após tentativa de André Luis. O Coritiba se fechou e foi anulando os pontos fortes do adversário, até que, aos 45 minutos, Jonathan chutou de fora da área e mandou no ângulo: tudo igual.

O segundo tempo começou semelhante ao primeiro. Rodrigão recebeu livre de marcação e cabeceou rente à trave. A resposta veio de maneira imediata. Matheuzinho invadiu a área e chutou para grande defesa de Wilson.

O time goiano tentou a pressão. Em cobrança de falta, Nicolas soltou o pé para defesa de Wilson. Matheuzinho também arriscou, mas a bola acabou passando perto do travessão. O Coritiba foi se segurando de todas as formas.

O Atlético ainda tentou um último suspiro no fim. Em novo cruzamento para dentro da área, Gilvan cabeceou rente à trave. Apesar da pressão, o time goiano não conseguiu passar pela marcação do Coritiba.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Londrina na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). No dia seguinte, o Atlético Goianiense visita o Bragantino, às 19h15, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 x 1 CORITIBA

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; Pedro Bambu, Moacir (Bustamante) e Matheuzinho; Pedro Raul (Pedrinho), Mike e André Luis (Jarro Pedrosto). Técnico: Wagner Lopes.

CORITIBA - Wilson; Diogo Mateus, Romércio, Alan Costa e Fabiano; Thiago Lopes (Elyeser) (Giovanni), Vitor Carvalho, Luiz Henrique e Patrick; Rodrigão e Welinton Júnior (Arancibia). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Rodrigão, aos 15, e Jonathan, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bustamante e Matheuzinho (Atlético-GO); Luiz Henrique e Romércio (Coritiba)

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).