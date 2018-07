Minutos antes da sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Coritiba já teve sua primeira comemoração do ano. Neste domingo, o Real Madrid perdeu de 2 a 1 do Valencia e viu chegar ao fim uma sequência de 22 vitórias seguidas. Assim, não tem mais como bater o recorde mundial de triunfos consecutivos em jogos oficiais, que pertence ao Coritiba.

"Coritiba, o time mais vitorioso do mundo, agradece ao Valencia por ganhar do Real Madrid e deixar o recorde mundial de vitórias seguidas conosco na América do Sul. Obrigado", escreveu, em espanhol, o perfil do Coritiba no Twitter.

Os paranaenses, que venceram 24 partidas em sequência em 2011, quando disputavam a Série B do Campeonato Brasileiro, também publicaram imagem do documento em que o Guinness Book atesta o recorde.