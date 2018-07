Coritiba marca no fim e empata na reestreia de Alex

Sem deixar sua marca, Alex contou com a ajuda de Deivid para evitar uma derrota do Coritiba em seu retorno ao clube, após 17 anos. O atacante fez o gol do empate, por 1 a 1 com o Cólon-ARG, aos 49 minutos do segundo tempo, em amistoso quente disputado no Couto Pereira.

Cerca de 12 mil torcedores compareceram ao estádio para ver a volta de um dos principais jogadores revelados pelo Coritiba. Alex atuou ao lado de jogadores da base e veteranos, uma vez que o técnico Marquinhos Santos poupou alguns titulares para jogo do Campeonato Paranaense, no domingo.

E com este time misto, o Coritiba teve trabalho para segurar o bom ritmo do Cólon, em plena temporada na Argentina. Mas conseguiu controlar a partida no primeiro tempo. Os argentinos, porém, desprezaram o caráter amistoso do duelo e exageraram na catimba ao fim da etapa inicial, o que irritou alguns atletas do Coritiba. Como consequência, o árbitro expulsou um jogador de cada time antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Cólon se saiu melhor e abriu o placar aos 8 minutos. Gigliotti escorou cruzamento de cabeça e encobriu o goleiro Vanderlei. Pressionado pela desvantagem no placar, o Coritiba partiu para cima e quase empatou com Alex, em cobrança de falta. O chute, com curva, enganou o goleiro, que mandou contra as próprias redes.

O árbitro, porém, anulou o gol, alegando que a bola passou por fora antes de chegar ao gol. "Tenho que ver na TV se a bola foi realmente para fora", comentou Alex, ao fim da partida. "Mas está bom, foi um jogo legal", disse, aprovando sua reestreia.

Após ter o gol anulado, o meia ainda acertou duas bolas na trave, aos 40, em cobrança de falta, e aos 43. No segundo lance, a bola ainda bateu no travessão. Deivid, contudo, evitou o resultado negativo ao completar cruzamento do próprio Alex, nos acréscimos. "Foi uma emoção espetacular. Nasci aqui. Agora é jogar e dar sequência", disse o meia, que atribuiu o empate à falta de entrosamento do time misto. "Estávamos com esta situação de dividir o elenco em duas equipes. A partir de segunda vamos com foco total no Paranaense".