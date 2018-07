Coritiba não libera Couto Pereira para rival Atlético-PR O Atlético-PR ainda não sabe onde vai mandar os jogos do Campeonato Paranaense, que começa no dia 22 de janeiro, quando receberá o Londrina. Com a Arena da Baixada em obras para a Copa do Mundo de 2014, o clube enviou à Federação Paranaense de Futebol (FPF) um ofício indicando o Estádio Couto Pereira, pertencente ao rival Coritiba, para realizar as partidas em que for mandante nas competições oficiais deste ano, incluindo as do Campeonato Brasileiro da Série B.