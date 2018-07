Coritiba não vence o Corinthians em São Paulo há 12 anos

O torcedor corintiano mais apegado aos números pode usar mais um argumento para ficar confiante na conquista do título brasileiro já neste fim de semana. Isso porque o Coritiba, adversário deste sábado, às 19h30, no Itaquerão, não vence os alvinegros em São Paulo há mais de doze anos.

O último êxito paranaense contra o Corinthians em terras paulistas ocorreu no dia 13 de julho de 2003, quando os alviverdes venceram por 1x0 no Brasileirão do mesmo ano. Depois disso, foram mais sete confrontos com cinco vitórias dos paulistas e dois empates. Umas dessas igualdades foi no ano passado, quando os dois times ficaram no 2x2, o que também evitaria o título antecipado corintiano. Vale lembrar que em alguns anos as equipes não se enfrentaram por não estarem na mesma divisão.

Quando se usa todo o universo de jogos entre Corinthians e Coritiba, o jejum alviverde fica menor. A última vitória do Coxa foi em 2011, no Paraná. O lateral Jonas marcou o gol da vitória por 1x0 sobre os paulistas na época. Coincidência ou não, foi no mesmo ano em que os alvinegros levaram a taça do Brasileirão pela última vez. Tite era o técnico assim como na atual temporada. Após esse encontro, foram mais sete partidas com quatro vitórias corintianas e três empates.

A vantagem dos paulistas também se comprova em todo o histórico de confrontos. No total, considerando-se apenas jogos oficiais, o Corinthians venceu 19 partidas e perdeu 13 para os paranaenses. Outros 8 duelos foram empates.

No primeiro turno da Série A deste ano, o jogo ficou empatado em 1x1, no Couto Pereira, em Curitiba. O Corinthians chegou a ficar muito perto da vitória, mas sofreu a igualdade nos minutos finais. Os pontos perdidos nos acréscimos, porém, não estão fazendo falta já que os alvinegros estão muito próximos do sexto título brasileiro. Precisam vencer e torcer para o vice-líder Atlético-MG não vencer o Figueirense, no domingo, às 17, no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.