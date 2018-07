Coritiba, Paysandu e Ceará sofrem, mas obtêm vaga nas oitavas da Copa do Brasil Com Coritiba, Paysandu e Ceará, as oitavas de final da Copa do Brasil foram definidas nesta quarta-feira. A Ponte Preta estava com a classificação encaminhada, vencia o jogo por 2 a 0 até aos 45 minutos do segundo tempo, quando o clube paranaense diminuiu e levou a partida para as penalidades máximas - Fernando Bob, Elton e Juninho erraram suas cobranças para os campineiros -, onde saiu vencedor.