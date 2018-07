Coritiba pega São Paulo para esquecer Sul-Americana e manter embalo no Brasileiro

O Coritiba encara o São Paulo neste domingo às 16 horas no estádio do Morumbi, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para esquecer a derrota na Copa Sul-Americana e manter o embalo no torneio nacional. O time paranaense vem de dois triunfos e um empate na competição por pontos corridos, mas perdeu por 2 a 1 para o Vitória, fora de casa, na última quinta-feira, pelo torneio continental.

Para a partida, o técnico Paulo César Carpegiani não contará com o atacante Evandro, que se apresentará à seleção brasileira - ele foi um dos cinco jogadores sub-20 chamados pelo treinador Tite para se integrar ao grupo que disputará os jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, nos dias 1.º e 6 de setembro.

O atacante Kleber, que levou um pisão no pé na partida diante do Vitória, passou por exames e segue com a delegação, que treinou no CT do Palmeiras para a partida. "É um jogo importante para nós dentro do campeonato e que nós precisaremos saber como jogar. Vamos buscar montar um time que jogue de maneira segura e que tenha poder para agredir o São Paulo no Morumbi", disse Carpegiani.

O volante Alan Santos e os laterais-esquerdos Carlinhos e Emerson Conceição foram liberados pelo departamento médico, mas ainda precisam de recondicionamento físico. Por isso seguem como desfalques para a equipe, assim como o atacante Kazim Richards, que se recupera de lesão muscular.