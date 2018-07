Coritiba perde no Couto Pereira e se complica na Copa Sul-Americana

CURITIBA - O Coritiba se complicou muito na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, em pleno estádio Couto Pereira, em Curitiba, o time paranaense foi derrotado pelo Itagüi, da Colômbia, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da competição continental. Agora, no dia 24 de outubro, em solo colombiano, terá de vencer para avançar às quartas.

Para se classificar, o Coritiba precisará superar o Itagüi por qualquer escore a partir de 2 a 1. Um triunfo por 1 a 0 levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis, o que repetirá o que aconteceu na fase nacional da Sul-Americana, em que eliminou o Vitória.

Em campo, o Coritiba tentou impor o fato de ser o mandante, mas os colombianos não se importaram com isso. O gol da vitória saiu aos 35 segundos do segundo tempo. Em uma atrasada errada do zagueiro Chico, ex-Palmeiras, para o goleiro Vanderlei, o atacante Mena foi mais rápido, roubou a bola e tocou rasteiro na saída do arqueiro para abrir o placar. Quem passar de Coritiba e Itagüi terá pela frente, nas quartas de final, o vencedor do duelo entre Sport e Libertad, do Paraguai. O confronto será iniciado nesta quarta, em Assunção.